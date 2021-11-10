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Ру Тат
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Происшествия
10 ноября 2021  10:42
Павел Климчак

В жилом доме в РТ подожгли квартиру, один из жильцов доставлен в больницу с ожогами

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Пожар произошел накануне поздно вечером в деревне Полянка Рыбно-Слободского района РТ, в одном из домов на улице Механизаторов. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда огнеборцы прибыли к дому, они увидели дым, выходящий из окон квартиры. Пожарных встретила хозяйка жилища: она рассказала им, что в момент возгорания в квартире находился ее 31-летний сын в состоянии опьянения. Ему удалось выбраться из горящей квартиры до прибытия спецслужб.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание, в результате происшествия никто не погиб. Пострадал только сын хозяйки квартиры, его с ожогами 1 степени лица и шеи, а также отравлением продуктами горения доставили в больницу.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

От огня пострадали спальня квартиры, а также зал и мебель. Предварительная причина пожара – поджог. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #поджог #ожоги тела
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