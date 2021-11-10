В жилом доме в РТ подожгли квартиру, один из жильцов доставлен в больницу с ожогами

Пожар произошел накануне поздно вечером в деревне Полянка Рыбно-Слободского района РТ, в одном из домов на улице Механизаторов. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда огнеборцы прибыли к дому, они увидели дым, выходящий из окон квартиры. Пожарных встретила хозяйка жилища: она рассказала им, что в момент возгорания в квартире находился ее 31-летний сын в состоянии опьянения. Ему удалось выбраться из горящей квартиры до прибытия спецслужб.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание, в результате происшествия никто не погиб. Пострадал только сын хозяйки квартиры, его с ожогами 1 степени лица и шеи, а также отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

От огня пострадали спальня квартиры, а также зал и мебель. Предварительная причина пожара – поджог. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.