В жилом доме в Подмосковье упал лифт, два человека пострадали

В Воскресенске два человека пострадали при падении лифта с пятого этажа, сообщает РИА Новости.

«Лифт упал с пятого этажа 14-этажного жилого дома в подмосковном Воскресенске», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина – с травмами их отвезли в центральную районную больницу.

Обстоятельства ЧП выясняются.