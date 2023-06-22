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Происшествия 22 июня 2023 18:29

В жилом доме в Подмосковье упал лифт, два человека пострадали

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В Воскресенске два человека пострадали при падении лифта с пятого этажа, сообщает РИА Новости.

«Лифт упал с пятого этажа 14-этажного жилого дома в подмосковном Воскресенске», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина с травмами их отвезли в центральную районную больницу.

Обстоятельства ЧП выясняются.

#Москва #пострадали люди
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