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В жилом доме в Подмосковье упал лифт, два человека пострадали
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В Воскресенске два человека пострадали при падении лифта с пятого этажа, сообщает РИА Новости.
«Лифт упал с пятого этажа 14-этажного жилого дома в подмосковном Воскресенске», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина – с травмами их отвезли в центральную районную больницу.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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