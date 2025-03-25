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Происшествия 25 марта 2025 10:19

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие

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В квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа. В результате начался пожар, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах.

Как сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди.

Как сообщает ТАСС, в результате пострадали двое человек. Устанавливаются подробности произошедшего.

#Дагестан #взрыв газа
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