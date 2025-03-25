В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие
В квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа. В результате начался пожар, пишет ТАСС.
По предварительным данным, в результате взрыва повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах.
Как сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди.
Как сообщает ТАСС, в результате пострадали двое человек. Устанавливаются подробности произошедшего.