В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа. В результате начался пожар, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах.

Как сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди.

Как сообщает ТАСС, в результате пострадали двое человек. Устанавливаются подробности произошедшего.