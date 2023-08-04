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В жилом доме в Красноярском крае произошел взрыв газа, пострадали 11 человек
Как сообщают в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сегодня поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Канске. Из дома эвакуировались 200 человек, из них 20 детей.
Позднее огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 30 квадратных метров.
Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, в результате происшествия пострадали 11 человек: семеро госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.
По версии следствия, взрыв произошел при выполнении работ по замене газового трубопровода.
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