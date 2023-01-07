news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 января 2023  20:41
Павел Климчак

В сауне квартиры одного из жилых домов в Казани случился пожар

news_top_970_100

Сегодня в 19.38 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на третьем этаже жилого дома на улице Щапова в Казани.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В скором времени огнеборцы потушили возгорание. Очаг пожара находился в сауне квартиры.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное