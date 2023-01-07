В сауне квартиры одного из жилых домов в Казани случился пожар

Сегодня в 19.38 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на третьем этаже жилого дома на улице Щапова в Казани.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В скором времени огнеборцы потушили возгорание. Очаг пожара находился в сауне квартиры.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.