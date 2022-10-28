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Ру Тат
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Происшествия
28 октября 2022  19:00
Павел Климчак

В жилом доме в Казани произошел пожар, двое спасены

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Пожар начался в одной из жилых домов на улице Повстанческой. О возгорании в квартире на втором этаже дома сообщили в 18.22 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Через несколько минут на место прибыли огнеборцы. Они спасли двух жильцов дома из окна второго этажа, установив к нему специальную лестницу.

В скором времени пожарные локализовали возгорание, а еще спустя некоторое время полностью потушили его. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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