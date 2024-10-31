В жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа, есть погибшие

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики погибли два человека. Согласно предварительным данным, еще семь человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«По предварительной информации, в происшествии пострадали семь людей. Троих из них госпитализированы», – сообщил источник. По данным МЧС, эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия.

По предварительным данным прокуратуры региона, «хлопок бытового газа» произошел сегодня около 6 часов утра. В результате получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме.



«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», – отметили в прокуратуре.

