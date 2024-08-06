Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
В жилом доме на улице Артамонова в Москве произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС.
По данным агентства, есть пострадавшие, их число не уточняется. Информация о взрыве газа недостоверна, отмечают в МЧС.
Подчеркивается, что обстановка на месте спокойная, там находятся экстренные службы города.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников