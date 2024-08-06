В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв

В жилом доме на улице Артамонова в Москве произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС.

По данным агентства, есть пострадавшие, их число не уточняется. Информация о взрыве газа недостоверна, отмечают в МЧС.

Подчеркивается, что обстановка на месте спокойная, там находятся экстренные службы города.