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В жилмассиве «Салават Купере» может появиться комплекс по спортивной гимнастике
В Казани, в жилом районе «Салават Купере», может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике. На данный момент проект постановления горисполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Новый объект будет находиться по улице Альфии Авзаловой. Проект был разработан в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом квартале ЖК «Салават Купере» до конца года обещают сдать первые пять домов.
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