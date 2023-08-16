В жилмассиве «Салават Купере» может появиться комплекс по спортивной гимнастике

В Казани, в жилом районе «Салават Купере», может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике. На данный момент проект постановления горисполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Новый объект будет находиться по улице Альфии Авзаловой. Проект был разработан в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом квартале ЖК «Салават Купере» до конца года обещают сдать первые пять домов.