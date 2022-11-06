В жилмассиве Дербышки в Казани ряд домов на сутки останутся без воды

В некоторых домах казанского жилого массива Дербышки не будет водоснабжения. Временные трудности связаны с проведением работ по подключению водопровода многоквартирного дома по ул. Стадионная и продлятся с 9 утра 8 ноября и до 6 утра следующего дня, передает пресс-служба мэрии Казани.

Без воды останутся дома, находящиеся по улицам 1-я Кленовая (от №31 до №69), 2-я Кленовая, (от №31 до №75), 3-я Кленовая (№9, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, четные номера от дома №32 до дома №78), Малиновая (от №31 до №67б), Тополевая (№1а, корп.1, 2, 2а, 4, 4, корп.1, 6, а также дома от №19 до №47а).

Также водоснабжение будет отсутствовать в доме №1 по ул. Энтузиастов и №1, 1/1, 1а, 1а (корп.1), 2а, 3 по ул. Стадионная.