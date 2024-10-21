В жилмассивах Казани установлены почти 1 тыс. новых светильников

В 34 жилых массивах Казани завершилась установка наружного освещения. Работы проводились по республиканской программе, рассказали в телеграм-канале городского Комитета внешнего благоустройства.

Светоточками оборудованы улицы в Константиновке, Кульсеитове, Салмачах, Мирном, Вишневке, Больших Клыках, Брикетном, Сухой Реке, Новом Юдине и других поселках. В общей сложности на их территориях установлены 938 энергосберегающих светодиодных светильников.

Помимо этого, рабочие проложили 56 километров СИП-кабеля.

«Ежегодно, реализуя программу, мы охватываем разные участки во всех районах города. Конечно, в поселках остается еще немало работы. Чтобы обеспечить освещением все улицы всех поселков, на сегодня необходимо установить 5250 светоточек», — рассказали в пресс-службе комитета.