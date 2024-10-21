Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В жилмассивах Казани установлены почти 1 тыс. новых светильников
В 34 жилых массивах Казани завершилась установка наружного освещения. Работы проводились по республиканской программе, рассказали в телеграм-канале городского Комитета внешнего благоустройства.
Светоточками оборудованы улицы в Константиновке, Кульсеитове, Салмачах, Мирном, Вишневке, Больших Клыках, Брикетном, Сухой Реке, Новом Юдине и других поселках. В общей сложности на их территориях установлены 938 энергосберегающих светодиодных светильников.
Помимо этого, рабочие проложили 56 километров СИП-кабеля.
«Ежегодно, реализуя программу, мы охватываем разные участки во всех районах города. Конечно, в поселках остается еще немало работы. Чтобы обеспечить освещением все улицы всех поселков, на сегодня необходимо установить 5250 светоточек», — рассказали в пресс-службе комитета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»