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Общество 21 октября 2024 13:44

В жилмассивах Казани установлены почти 1 тыс. новых светильников

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В 34 жилых массивах Казани завершилась установка наружного освещения. Работы проводились по республиканской программе, рассказали в телеграм-канале городского Комитета внешнего благоустройства.

Светоточками оборудованы улицы в Константиновке, Кульсеитове, Салмачах, Мирном, Вишневке, Больших Клыках, Брикетном, Сухой Реке, Новом Юдине и других поселках. В общей сложности на их территориях установлены 938 энергосберегающих светодиодных светильников.

Помимо этого, рабочие проложили 56 километров СИП-кабеля.

«Ежегодно, реализуя программу, мы охватываем разные участки во всех районах города. Конечно, в поселках остается еще немало работы. Чтобы обеспечить освещением все улицы всех поселков, на сегодня необходимо установить 5250 светоточек», — рассказали в пресс-службе комитета.

#освещение #поселки казани
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