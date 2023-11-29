В жилмассивах Казани появятся семь новых мусорных площадок за 5,5 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца этого года в Самосырово, Кульсеитово, Киндерях и еще нескольких жилых массивах Казани появятся новые мусорные площадки. Стоимость работ оценивается в 5,48 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Площадки появятся по следующим адресам:

— ж.м Кульсеитово, ул.Главная, д.40 — 10 контейнеров и бункер;

— ж.м.Царицино, ул.Коновалова, д.50 — 10 контейнеров и бункер;

— ж.м.Самосырово, ул.Мира, д.1 — 10 контейнеров;

— ж.м.Самосырово, ул.Школьная, д.28 — 10 контейнеров;

— ж.м.Малые Клыки, ул.Агрономическая, д.12 — 8 контейнеров;

— ж.м.Дальний, ул.Скрябина, д.30 — 8 контейнеров;

— ж.м.Киндери, ул.Терновая, д.9 — 8 контейнеров.

Площадка накопления ТКО должна состоять из бетонного основания, секций, изготовленных из стальных труб, столбов из листовой стали, крыши и каркаса под фасадные кассеты.