В Жилинспекции РТ разъяснили, чем опасна перепланировка без согласования

В Государственной жилищной инспекции Татарстана напомнили, что самовольная перепланировка квартиры может не только привести к штрафу, но и создать реальную угрозу для жителей всего дома. Особенно опасны случаи, когда собственники затрагивают фасадные и несущие стены, не получив на это разрешения.

«Это же моя квартира, и лоджия тоже моя!» – недоумевают собственники, когда слышат, что поступили незаконно. Кто может помешать сделать ремонт мечты? Жилинспекция, исполком, суд и, конечно, соседи. Поскольку при перепланировках речь идет о покушении на целостность общедомового имущества», – отметили в пресс-службе ГЖИ РТ.

Любые работы, связанные с изменением конфигурации помещений, должны быть предварительно согласованы с межведомственной комиссией при исполкоме. В противном случае они считаются незаконными. Особенно строго контролируются случаи вмешательства в конструктивные элементы здания: фасады, несущие стены и инженерные коммуникации.

Так, в Набережных Челнах жильцы дома №81 по проспекту Чулман сообщили в Жилинспекцию о незаконных работах в одной из квартир. Инспектор подтвердил факт перепланировки: были снесены межкомнатные перегородки и часть фасадной стены, в результате чего лоджию объединили с жилыми комнатами. Разрешения на такие работы у собственника не было. Он признал нарушение и пояснил, что планировал установить витражи и сейчас готовит документы для узаконивания.

Тем не менее в инспекции напоминают: сначала проект – потом ремонт. За самовольные действия владелец получил штраф в размере 2 тыс. рублей. Дальнейшее рассмотрение дела будет вестись с участием управляющей компании и исполкома.

«Напоминаем, запрещены все действия, которые приводят к нарушениям в инженерных коммуникациях, ухудшению теплоснабжения и водоснабжения дома, а также работ, при которых появляется риск обрушения конструкции здания. Снос несущих стен, а фасадная является несущей, суд не узаконит», – подытожили в пресс-службе Жилинспекции.