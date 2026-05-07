В Жилинспекции РТ рассказали, можно ли делать шумный ремонт в майские праздники

В период длинных майских выходных у многих жителей появляется время для ремонта, однако перед началом шумных работ необходимо учитывать региональные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

В ведомстве напомнили, что единого федерального закона о тишине нет, а время проведения шумных работ устанавливается на уровне регионов. Перед началом ремонта рекомендуется ознакомиться с местными нормами на официальных сайтах администраций субъектов РФ или в справочно-правовых системах.

Также отмечается, что в ряде регионов действуют исключения для новостроек. В таких домах в течение полутора–двух лет с момента ввода в эксплуатацию может быть разрешено проведение шумных работ в более широких временных рамках.

В Жилинспекции подчеркнули, что при нарушении тишины сначала стоит попытаться урегулировать вопрос мирно. В частности, можно обратиться к соседям через домовой чат.

«Попасть в официальный чат дома можно через „Госуслуги Дом“. В чате находятся подтвержденные собственники и жильцы с гостевым доступом», – уточнили в пресс-службе.

Если договориться не удается, гражданам рекомендуют обращаться в управляющую организацию или к участковому.