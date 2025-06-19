В Жилинспекции РТ напомнили о правилах содержания продухов в многоквартирных домах

Фото: пресс-служба Госжилинспекции РТ

Государственная жилищная инспекция Татарстана разъяснила, как должны быть оборудованы продухи в цокольных этажах домов. В ведомстве перечислили типичные нарушения и показали правильный вариант обустройства вентиляционных отверстий.

На первом фото продухи полностью закрыты, на втором – завалены мусором. Оба случая являются нарушением, поскольку блокировка вентиляции приводит к повышенной влажности в подвале, образованию плесени и постепенному разрушению конструкций.

На третьем фото представлен правильный вариант – продухи закрыты жалюзийными решетками. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, защищают от проникновения грызунов и мусора.

Продухи или отдушины – это обязательные вентиляционные отверстия в цоколе здания, необходимые для испарения влаги. Согласно санитарным нормам, они должны быть открыты или защищены сетками с ячейками не более 0,5 сантиметра. Управляющие организации обязаны следить за их состоянием и не допускать загромождения.

«Если продухи заблокированы, то в подвале: 100% влажность, конденсат, размножаются грибки, плесень и другие живые микроорганизмы. Результат – гниение и разрушение материалов», – объяснили в жилинспекции.

ГЖИ призывает товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и управляющие компании проверить подвальные помещения и устранить нарушения. Жители также могут обратить внимание на состояние продухов в своих домах и при необходимости сообщить о проблеме в надзорные органы.