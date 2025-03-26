В Жилинспекции РТ рассказали, что можно купить на переплату за ЖКУ

В Жилинспекции Татарстана обратили внимание жителей на необходимость контроля за наполнением личных кабинетов в ГИС ЖКХ. Отсутствие информации об индивидуальных приборах учета (ИПУ) в системе может привести к значительным переплатам за коммунальные услуги.

По закону, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны размещать данные в системе. Однако анализ данных за декабрь 2024 года выявил значительные расхождения.

Лидерами по размещению информации стали АО «АЗНАКАЕВСКОЕ ПТС» (100%), АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ООО «ЗАИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Газпром трансгаз Казань».

Аутсайдерами, не размещающими информацию об ИПУ, оказались АО «Бугульминское ПТС» – около 16,5 тысяч ИПУ не внесены в ГИС ЖКХ, а также Лениногорский ООО «ВОДОКАНАЛ» – более 28 тысяч ИПУ не размещены.

Отсутствие данных об ИПУ приводит к тому, что в первые три месяца плата за коммунальные услуги начисляется по среднемесячному расходу, а затем – по нормативам потребления, которые значительно превышают фактическое потребление.

Например, для одиноко проживающего пенсионера, фактически потребляющего не более 100 кВт/ч электроэнергии и 1 куб.м. воды, плата может вырасти с 700 рублей до 1800-2800 рублей. Для семьи с малолетними детьми эта цифра может быть еще больше. Соответственно, переплата составит порядка 2 тыс. рублей.

«Две тысячи рублей – это много или мало? Что можно купить на 2000 рублей? Ориентируясь на данные Татарстанстата, курицу весом в 2 кг, полкило копченой колбасы, пачку сливочного масла, сметану 200 гр., сахарный песок 1 кг, яйца куриные 10 штук, пачку чая и овощи на борщ», – заметили в ГЖИ РТ.

В Жилинспекции также призвали татарстанцев проверять наличие информации об ИПУ в своих личных кабинетах ГИС ЖКХ и требовать от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний внесения данных.