В Зилантовом монастыре Казани прошел второй день фестиваля «Алексеевские перезвоны»

Сегодня в Успенском Зилантовом женском монастыре Казани прошел второй день фестиваля «Алексеевские перезвоны».

Это мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и воссозданию Казанского собора на месте явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Традиционно этот фестиваль проходит в Казани и поселке Алексеевское.

Перед началом празднования Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил Литургию в монастыре вместе с Митрополитом Челябинским и Миасским Алексием, посетившим фестиваль в этом году.

«Тот, кто живет с богом, живет в вечной радости. В нас много печали, потому что мы очень часто живем не с богом, а сами с собой. Надо сделать так, чтобы мы в мире жили с богом, с окружающими нас людьми, и тогда бог даст нам это мирное состояние души, это предощущение вечной божьей Пасхи, чего я желаю всем нам с вами. Поздравляю всех с праздником, утешения и божьей помощи всем», – рассказал правящий архиерей Татарстана пришедшим на фестиваль прихожанам.

После службы Митрополит Кирилл напомнил о неоценимом вкладе Митрополита Феофана в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Затем к прихожанам обратился Митрополит Алексий.

«Очень отрадно, что в эти пасхальные дни есть возможность вместе с владыкой Кириллом помолиться на Казанской земле, где была являена чудотворная икона Божией Матери», – поделился владыка Алексий.

Он также вспомнил о работе Митрополита Феофана, когда тот служил в Челябинской кафедре. После этого Алексий пожелал здоровья и всемирной помощи владыке Кириллу.

«Берегите владыку, пожалуйста, дорогие мои казанцы, потому что у вас очень и очень добрый, хороший архипастырь, который настоящий архиерей, настоящий священнослужитель и который имеет такую любовь ко всем вам», – обратился к прихожанам Митрополит Алексий.

После этого владыка Кирилл наградил участников и организаторов фестиваля благодарственными письмами.