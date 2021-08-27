В женской консультации поликлиники №7 Челнов заработал онлайн-чат поддержки беременных

В женской консультации 7-й городской поликлиники Набережных Челнов заработала чат-поддержка для будущих мам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

«Пациентки, которые наблюдаются здесь по беременности, могут добавиться в группы общения WhatsApp. Чаты созданы на каждом участке. Мессенджер позволяет будущим мамам оставаться на связи с врачом и акушеркой 24 на 7, что особенно важно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.

В чатах будущие мамы делятся своим самочувствием, при возникновении вопросов отправляют личные сообщения акушерке и врачу.

Медики, которые на связи со своими пациентками круглосуточно, контролируют их состояние на расстоянии. Если самочувствие беременной ухудшается, появляется температура, кашель или другие симптомы, к пациентке на осмотр выезжает мобильная бригада, состоящая из акушера-гинеколога и участкового терапевта. На дому берут анализ на Covid-19. Это позволяет оперативно поставить диагноз и начать лечение, чтобы сохранить жизнь и здоровье маме и ее малышу.

«Иногда женщина не может правильно оценить свое состояние. Недавно был случай, когда пациентка написала в чате, что чувствует себя хорошо, но накануне у нее была температура. Я настояла на осмотре на дому. Когда мы приехали, картина не показалась такой уж радужной. Мы с трудом уговорили ее и супруга на проведение компьютерной томографии. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи и направили в инфекционную больницу. Компьютерная томография показала 20% поражения легких», — рассказала врач-акушер-гинеколог поликлиники 7 Оксана Семякина.

Эту женщину экстренно госпитализировали, лечилась она в стационаре. Благодаря быстрой реакции медиков сегодня будущей маме и ее ребенку ничего не угрожает.

Очень важно сообщать врачу о малейших изменениях состояния здоровья, подчеркнула специалист.