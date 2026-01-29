В «Зените» сформирован новый тренерский штаб. Он уже приступил к работе

Фото: bc-zenit.com

В баскетбольном «Зените» представлен новый тренерский штаб для руководства основной командой до конца сезона. Его возглавил сербский специалист Деян Радоньич, получивший пост главного тренера. В его рабочую группу вошли три ассистента с серьезным опытом.

В числе помощников — Саша Косович, прибывший из сербской «Црвены Звезды», где за долгие годы работы ассистентом он стал многократным чемпионом страны, а также выиграл Кубок и Адриатическую лигу. Кроме того, он помогал сборной Сербии завоевать серебро чемпионата мира 2023 года и бронзу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Еще одним ключевым назначением стал Ростислав Вергун — действующий главный тренер сборной Беларуси и специалист с большим стажем в Единой лиге ВТБ, который уже временно руководил «Зенитом» в двух последних матчах. Также в штабе остается Максим Учайкин, который работает в системе клуба с 2020 года и имеет в активе победы в молодежных и взрослых турнирах, включая Кубок России.

По информации клуба, Деян Радоньич и его новые помощники уже приступили к работе с командой, чтобы вывести ее на стабильные результаты в оставшейся части сезона.

Ранее по соглашению сторон был расторгнут контракт с главным тренером Александером Секуличем, а также с его ассистентами — Юрицей Жужой и Йернеем Валентинчичем.