В «Зените» рассказали, будут ли еще трансферы нынешним летом

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Председатель правления петербурского «Зенита» Александр Медведев рассказал, будут ли «сине-бело-голубые» оформлять еще приобретения в нынешнее трансферное окно, Ранее «Зенит» уже подписал Романа Вегу (защитника из «Аргентинос Хуниорс») и Жерсона (полузащитника из «Фламенго»).

«Ещё время есть. Пока говорить о том, что больше трансферов не будет, преждевременно», — цитирует Медведева РИА.

Серебряный призер прошлого сезона идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 4 очка в двух турах РПЛ. В прошлом цикле сине-бело-голубые финишировали в РПЛ на второй строчке. До этого «Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом России.

Напомним, нынешнее, летнее трансферное окно продлится до 11 сентября.