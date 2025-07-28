В «Зените» прокомментировали возможный уход Максима Глушенкова

Фото: fc-zenit.ru

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев дал первый комментарий относительно слухов о скором уходе из клуба Максима Глушенкова. Напомним, вчера в Сети появилась информация о том, что у футболиста конфликт с Сергеем Семаком.

«Зенит» может расстаться с Глушенковым? Это провокационная ложь», — цитирует Медведева издание Odds.ru.

В сезоне 2024/2025-летний сыграл в 26 матчах в которых забил 11 мячей.

Ранее российский нападающий выступал за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также провел четыре игры в составе национальной сборной России.