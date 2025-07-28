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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2025 17:03

В «Зените» прокомментировали возможный уход Максима Глушенкова

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В «Зените» прокомментировали возможный уход Максима Глушенкова
Фото: fc-zenit.ru

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев дал первый комментарий относительно слухов о скором уходе из клуба Максима Глушенкова. Напомним, вчера в Сети появилась информация о том, что у футболиста конфликт с Сергеем Семаком.

«Зенит» может расстаться с Глушенковым? Это провокационная ложь», — цитирует Медведева издание Odds.ru.

В сезоне 2024/2025-летний сыграл в 26 матчах в которых забил 11 мячей.

Ранее российский нападающий выступал за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также провел четыре игры в составе национальной сборной России.

#фк зенит
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