В «Зените» подтвердили намерение войти в состав Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал информацию о желании петербургского клуба выступать в Евролиге. Он подтвердил, что клуб официально заявил о своем намерении.

«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. На момент приостановки участия российских клубов в 2022 году «Зенит» соответствовал всем необходимым требованиям, чтобы получить постоянную лицензию. За период отсутствия в европейских соревнованиях мы не только сохранили свой уровень как организации, но и сделали всё, чтобы и дальше развиваться по всем направлениям — от спортивной части и молодёжного проекта до маркетинга. Мы готовы в любой момент не просто вернуться, а сразу занять сильные позиции», — сказал Церковный «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что на заседании клубов Евролиги решено сохранить формат с 20 командами на следующий сезон, а «Зенит» вошел в число более десятка клубов, изъявивших желание присоединиться к турниру.