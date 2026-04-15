15 апреля 2026

В «Зените» подтвердили намерение войти в состав Евролиги

Фото: bc-zenit.com

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал информацию о желании петербургского клуба выступать в Евролиге. Он подтвердил, что клуб официально заявил о своем намерении.

«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. На момент приостановки участия российских клубов в 2022 году «Зенит» соответствовал всем необходимым требованиям, чтобы получить постоянную лицензию. За период отсутствия в европейских соревнованиях мы не только сохранили свой уровень как организации, но и сделали всё, чтобы и дальше развиваться по всем направлениям — от спортивной части и молодёжного проекта до маркетинга. Мы готовы в любой момент не просто вернуться, а сразу занять сильные позиции», — сказал Церковный «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что на заседании клубов Евролиги решено сохранить формат с 20 командами на следующий сезон, а «Зенит» вошел в число более десятка клубов, изъявивших желание присоединиться к турниру.

#БК Зенит #Евролига
В топе
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
Новости партнеров