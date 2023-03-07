В Женеве пройдут переговоры России и ООН по «зерновой» сделке

На следующей неделе в Женеве пройдут переговоры ООН и России. Отмечается, что обсуждение будет организовано на высоком уровне и будет касаться «зерновой» сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы», – сообщил Хак.

Ранее Reuters писал, что украинские власти начали онлайн-переговоры с партнерами по продлению зерновой сделки без участия российской стороны.