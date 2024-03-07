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Общество 7 марта 2024 07:30

В Земельный кодекс РТ внесут изменения по участкам под домами детей-сирот

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В Земельный кодекс РТ внесут изменения по участкам под домами детей-сирот

Земельный кодекс Татарстана дополнят пунктами, которые касаются участков под домами, предоставленными детям-сиротам. Проект закона проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения коснутся участков в муниципальной или государственной собственности. Если на них расположены жилые дома либо дома блоковой застройки, которые переданы в собственность детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, то они перейдут в собственность владельцев зданий бесплатно.

Решение будет принимать уполномоченный орган исполнительной власти либо орган местного самоуправления, который обладает правом распоряжаться такими землями.

«Размер предоставляемого земельного участка устанавливается в соответствии с фактическим использованием или в соответствии со сведениями о площади такого земельного участка, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости» при условии соблюдения требований Земельного кодекса России, говорится в документе.

Фото: © «Татар-информ»

#дети-сироты #жилье #земельные участки
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