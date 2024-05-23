В зеленодольском селе Осиново ночью сгорел автосервис

Сегодня в социальных сетях появились кадры крупного пожара в селе Осиново.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в автосервисе на улице Комарова ночью.

Фото: © Соцсети

«Площадь пожара составила 85 квадратных метров, горели два металлических торговых павильона. Пожар потушили в 2.55, никто не пострадал», – рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.