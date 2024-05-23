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В зеленодольском селе Осиново ночью сгорел автосервис
Сегодня в социальных сетях появились кадры крупного пожара в селе Осиново.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в автосервисе на улице Комарова ночью.
«Площадь пожара составила 85 квадратных метров, горели два металлических торговых павильона. Пожар потушили в 2.55, никто не пострадал», – рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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