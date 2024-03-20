В Зеленодольском районе зафиксирован рост рождаемости на 2% и снижение смертности на 8%

В Зеленодольском районе Татарстана отмечается рост рождаемости на 2% и снижение смертности на 8%. На 1 января 2024 года численность населения района составляет 169 826 человек, в том числе в городе — 98 904 человека. Об этом на объединенной сессии города и района доложил руководитель исполкома района Зульфат Хабибуллин.

В минувшем году родилось 1373 ребенка (в том числе в городе — 841), умерло 2068 человек (в том числе в городе — 1232).

В 2023 году жители района заключили 1153 брака и оформили 689 разводов, в городе — 759 браков и 428 разводов.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024-й объявлен в Российской Федерации Годом семьи. Район примет активное участие в проведении мероприятий в рамках данного национального проекта», — отметил спикер.

Отметим, что всего на прошлой неделе в Зеленодольском роддоме на свет появилось 16 детей. Из них: 7 мальчиков и 9 девочек. Иллария, Тамилла, Мустафа, Есения, Ясмина — самые редкие имена, которыми зеленодольцы назвали своих детей на прошлой неделе.