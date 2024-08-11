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В Зеленодольском районе за рулем квадроцикла поймали 9-летнего ребенка
Сегодня в Зеленодольском районе автоинспекторы остановили квадроцикл, которым управлял 9-летний мальчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.
На место были вызваны инспектор по делам несовершеннолетних и родители ребенка. Отмечается, что собранные материалы будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в школу, где учится ребенок, для проведения профилактических мероприятий.
Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой не приобретать детям опасные виды транспорта.
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