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Происшествия 11 августа 2024 20:03

В Зеленодольском районе за рулем квадроцикла поймали 9-летнего ребенка

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Сегодня в Зеленодольском районе автоинспекторы остановили квадроцикл, которым управлял 9-летний мальчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

На место были вызваны инспектор по делам несовершеннолетних и родители ребенка. Отмечается, что собранные материалы будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в школу, где учится ребенок, для проведения профилактических мероприятий.

Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой не приобретать детям опасные виды транспорта.

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