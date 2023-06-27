В Зеленодольском районе за 200 млн рублей открылся автокемпинг для караванеров

На территории поселка Осиново в Зеленодольском районе РТ презентовали современный автокемпинг для караванеров и автопутешественников, где есть все необходимое для комфортного отдыха туристов, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Открытие состоялось при участии председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, руководителя дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в Татарстане Оксаны Саргиной, основателя кемпинга Андрея Варламова и кемперов из других стран.

«Открытие автокемпинга в Зеленодольском районе для нас большая гордость! Это уникальный современный проект. Мы уверены, автокараванеры со всей России скоро будут у нас. К тому же в нашем районе расположены жемчужины туристического кластера — остров-град Свияжск, Раифский монастырь и многое другое. Мы будем рады гостям», — сказал Афанасьев.

Кемпинг расположился в полутора километрах от автодороги М7. Стоимость проекта составила порядка 200 млн рублей, 12,5 млн рублей из них — средства, выигранные на грант Ростуризма в 2022 году.

Здесь появилось 10 домов, ремонтная мастерская, ангар для круглогодичного хранения автодомов, летняя волейбольная площадка, уличный кинотеатр, возможность аренды электромобиля. В дальнейшем на территории автокемпинга появится круглогодичный волейбольный дворец с теплым песком, 5 банных дворов, мини-кинотеатр, массажный салон, а также будет доступна аренда квадроциклов.

«Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России с самой развитой инфраструктурой для автопутешественников. Очень здорово, что есть такие люди-созидатели. А благодаря нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ и федеральным программам мы можем поддерживать начинания этих смелых людей!» — подчеркнул Иванов.

Все строения, включая внутреннее обустройство и дизайн, выполнены предприятиями Татарстана. «Гордость, что республика может создавать такие проекты, используя свои собственные технологии!» — отметил он.

«Крестная» экотуризма в Татарстане Оксана Саргина вручила Андрею Варламову информационную табличку «Открытие года 2023».