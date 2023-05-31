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В Зеленодольском районе за 2 млрд рублей создадут фабрику по производству мороженого
На территории промышленного парка «Тура 2.0» появится фабрика по производству мороженого от компании «Славица». Об этом на брифинге в Кабмине РТ по итогам заседания Инвестиционного совета республики рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Компания уже имеет свое производство в Набережных Челнах с 2015 года, а сейчас заходят на большой участок в 5 гектаров в промпарк „Тура 2.0” с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей», — сообщила спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что инвестиционный совет РТ также одобрил проекты по строительству двух новых футбольных манежей в Казани и Зеленодольске и созданию четырех криоАЗС в Татарстане.
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