В Зеленодольском районе за 17,4 млн рублей отремонтируют дорогу между двумя поселками

В Зеленодольском районе Татарстана отремонтируют автомобильную дорогу между двумя поселками — Садовый и Раифа. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего обновят 1,026 км дороги. Работы финансируют из республиканского бюджета, сумма — почти 17,5 млн рублей. Срок выполнения — до 17 июля 2024 года.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Подрядчика определят 29 ноября 2023 года.