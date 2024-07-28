В Зеленодольском районе временно отключат часть ТВ-каналов

С 29 июля по 2 августа в Зеленодольском районе временно прекратят трансляцию программ цифрового и аналогового телерадиовезания. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Из-за ремонтных работ перерывы в вещании будут ежедневно продолжаться с 10.35 до 17.00 Это касается «Радио России», «Радио Татарстана», «Маяк», «Вести ФМ», а также 1-го и 2-го федеральных мультиплексов (РТРС-1 и РТРС-2), к которым относятся каналы Россия-1, Россия-24, Первый канал, Пятый канал, НТВ, Матч ТВ, Россия-К, ОТР, Карусель, ТВ-центр, Спас, СТС, Домашний, РенТВ, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР и МузТВ.