В Зеленодольском районе впервые чипировали маралов

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Зеленодольском районе Татарстана впервые применили чипирование маралов для их электронного учета. Микрочипы установили животным в «Свияжском охотхозяйстве», сообщается Госкомитетом РТ по биологическим ресурсам.

Процедура заключается во введении стерильного микрочипа под кожу в средней трети шеи. Перед этим животное необходимо аккуратно обездвижить, чтобы обеспечить безопасность специалистов и самого марала. Код метки считывается беспроводным сканером за несколько секунд с расстояния 15–20 см.

Чипирование позволит вести достоверный количественный учет животных, анализировать состав стада и накапливать сведения для селекционно-племенной работы. Электронный паспорт также упростит зоотехнический и ветеринарный контроль и позволит отслеживать историю каждого животного.

В проведении процедуры участвовали сотрудники ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», специалисты Зеленодольского районного государственного ветеринарного объединения и зоотехники.

В Госкомитете РТ по биоресурсам считают, что электронные паспорта станут одним из направлений дальнейшего развития отрасли. Маралы «Свияжского охотхозяйства» стали первыми животными в республике, для которых применили такой подход.