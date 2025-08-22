news_header_top
Общество 22 августа 2025 15:37

В Зеленодольском районе волонтеры спасли травмированного краснокнижного лебедя-шипуна

В Зеленодольском районе неравнодушные жители помогли спасти травмированного лебедя-шипуна, внесенного в Красную книгу. Они передали животное на реабилитацию в лечебный корпус станции по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Осмотрев пернатого, специалисты обнаружили, что он не может летать из-за поврежденного крыла.

«Несмотря на полученные травмы, редкая и красивая птица вела себя спокойно. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, ей оказывается весь необходимый уход. Для лебедя-шипуна созданы комфортные условия пребывания с сбалансированным питанием и прудом с водой. Когда пернатый окрепнет, его выпустят в естественную среду обитания», – сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет рт по биоресурсам #спасение животных #Зеленодольский район РТ
