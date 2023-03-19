В Зеленодольском районе водитель задавил лежавшего на дороге мужчину

В Зеленодольском районе накануне автомобиль насмерть сбил мужчину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В темное время суток водитель «Лады» совершил наезд на мужчину, лежавшего на дороге. На одежде его не было световозвращающих элементов.

В результате аварии мужчина скончался на месте от полученных травм.