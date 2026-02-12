news_header_top
Происшествия 12 февраля 2026 09:04

В Зеленодольском районе троих подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов

В Татарстане задержали троих подростков, подозреваемых в попытке поджога релейных шкафов возле станции Васильево. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Инцидент произошел 25 января. По данным следствия, молодые люди в возрасте 16–17 лет нашли в мессенджере «подработку» – им обещали 40 тысяч рублей за поджог оборудования, регулирующего работу железнодорожных светофоров вблизи станции Васильево. Двое из задержанных учатся в одном из казанских колледжей.

Подростков задержали уже на следующий день – 26 января. На допросе они признались в содеянном.

Следователи Центрального МСУТ СКР возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». На время расследования всех троих заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

