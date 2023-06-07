В Зеленодольском районе торжественно открыли депо, построенное для пожарных добровольцев

Пожарное депо добровольной пожарной команды «Большие Ключи» сегордня в одноименном селе Зеленодольского района было торжественно открыто, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Почетными гостями на церемонии стали начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев, начальник Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона Зуфар Халиуллин, настоятель Храма Иоанна Богослова села Большие Ключи протоиерей Константин, имам-хатыб прихода мечети села Большие Ключи Рамиль Хакимзянов, жители села Большие Ключи.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Особенность этого депо в том, что возвели его с нуля на средства Исполкома Зеленодольского муниципального района. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что работа эта проводится в рамках муниципальной программы по созданию сети подобных пожарных депо.

Он отметил, что это первый объект, и в случае, если экономическая ситуация позволит, каждый год планируется возводить по одному, а может и по два подобных объекта на территории района, чтобы обеспечить его надежной защитой от пожаров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Здание построили по современной технологии, снабдили газовым котлом и водой. Теплый бокс вмещает два пожарных авто, а с учетом подарка – пожарной автоцистерны на шасси автомобиля ЗИЛ от ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан», таковых теперь в пожарной команде стало как раз два.

«Сегодня праздник не только в Больших Ключах, но и в двадцати пяти близлежащих населенных пунктах, которые будут охранять добровольцы этой ДПК. Для обеспечения пожарной безопасности в республике делается многое. Это планомерная работа, которая проводится ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Ведь такие события сплачивают нас, делают единым кулаком. Выражаю слова огромной благодарности за такую работу Раису нашей республики Рустаму Нургалеевичу Минниханову. Он понимает, поддерживает пожарную охрану, поддерживает МЧС», – отметил Рафис Хабибуллин.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сейчас в Татарстане более 900 добровольных пожарных команд с общим количеством более 3000 человек. Ежегодно они тушат порядка 6% пожаров. В этом году только добровольцы ДПК «Большие Ключи» 25 раз выезжали по тревоге, 18 раз участвовали в тушении пожаров, 7 возгораний ликвидировали самостоятельно до прибытия основных сил пожарных подразделений, подчеркнул выступление Рафис Хабибуллин.

После чего, глава ГУ МЧС России по РТ торжественно передал ключи от нового пожарного автомобиля добровольцам.

Кроме того, за работу по улучшению деятельности добровольной пожарной охраны Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона Рафис Хабибуллин вручил медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» главе Зеленодольского муниципального района Михаилу Афанасьеву.

В свою очередь, Михаил Афанасьев вручил Благодарственные письма за вклад в строительство социально-значимых объектов, развитие Зеленодольского муниципального района, за профессиональный подход, оперативность и ответственность» заместителю руководителя Исполнительного комитета Большеключинского сельского поселения Ирине Шарифзяновой и директору ООО «Дорожно-строительная компания «АМСТЕЛ» Татьяне Казначеевой, подопечные которой и возвели здание пожарного депо.

Во время торжественной части с показательным номером боевого развертывания от пожарной автоцистерны выступили учащиеся команды Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волостнова, являющиеся победителями Чемпионата Республики Татарстан «Молодые профессионалы 2023» в компетенции «спасательные работы-юниоры», а затем состоялась церемония вручения символического ключа и перерезания почетными гостями красной ленточки.