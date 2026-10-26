В Зеленодольском районе Татарстана спасли запутавшегося в сетке лебедя

Жители СНТ «Здоровье» в Зеленодольском районе Татарстана обнаружили на участке молодого лебедя, запутавшегося головой в сетке-рабице, и позвонили по номеру 112, сообщает ТНВ.

Согласно полученной ифнормации, на место прибыл руководитель межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам. Птицу аккуратно освободили и осмотрели: травм не обнаружили. По всей видимости, молодая птица обессилела и не смогла взлететь – на участке было мало места для разбега.

После осмотра лебедя выпустили на волю – на реку Свиягу. Птица сразу поплыла, а затем помахала спасителям крыльями.