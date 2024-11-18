В Зеленодольском районе Татарстана создадут еще пять промышленных площадок. Они появятся в селах Нурлаты, Большие Ключи, Большие Кургузи и Бишня. Об этом сообщила первый заместитель руководителя исполкома района Анастасия Бауэр на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Провели инвентаризацию свободных муниципальных земель в сельских поселениях. Выявлено около 50 га с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой. На этой территории проектируются пять промышленных площадок. Первые две появятся в Нурлатах», – рассказала представитель Зеленодольского района.

Бауэр добавила, что в муниципалитете на площади 130 га планируется создать ЭКО-технопарк. Он будет специализироваться на переработке стекла, древесины, резины, выработке альтернативной энергии и топлива. Одним из вариантов его размещения может быть территория рядом с заводом по термической переработке отходов. «Пока этот проект в нулевой стадии. Это пока идея», – уточнила она.

По словам замруководителя исполкома, особые перспективы роста руководство муниципалитета связывает с территорией Свияжского межрегионального мультимодального центра. На этой территории компания «ДорХан» построит завод по производству теплоизоляционных материалов из минеральных плит и сэндвич-панелей. А в 2025 году приступит к строительству логистического комплекса на 100 тыс. кв. метров.

Кроме того, на базе бывшего шпалопропиточного завода в Зеленодольске строится логистический парк. «Фактически это зеркальная часть Свияжского мультимодального центра с доступом к воде и 15 км железнодорожных путей», – отметила Бауэр.

Здесь создаются портовая инфраструктура, судостроительный и судоремонтный кластер, площадка для судов в межнавигационный период. Инвестиции в проект составляют более 1 млрд рублей

«На базе бывшего стекольного завода в Васильево создается индустриальный парк. Сейчас дорабатывается концепция парка. Объем инвестиций составит 6 млрд рублей», – продолжила замруководителя исполкома.

Она подчеркнула, что именно с момента получения статуса ТОСЭР в Зеленодольском районе стали активно появляться и развиваться промышленные парки.

«Сегодня их 17, а пять лет назад – было всего четыре парка. Восемь парков имеют аккредитацию в Минэкономики РТ. Оборот их резидентов за девять месяце составил более 30 млрд рублей», – заявила Бауэр.

Она сообщила, что в этом году Зеленодольский район ожидает инвестиции в объеме более 20 млрд рублей. «Промпарки формируют половину этого объема», – заключила замруководителя исполкома.