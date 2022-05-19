В Татарстане соберутся лучшие воздухоплаватели России и Армении

С 3 по 5 июня в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах Татарстана состоится первая международная фиеста тепловых аэростатов. На мероприятие приедут лучшие пилоты России и Армении, среди них будут и обладатели мировых рекордов по длительности полета. Об этом «Татар-информу» сообщил пилот и организатор мероприятия Андрей Ермолаев.

«На фестиваль соберутся лучшие воздухоплаватели со всей России и Армении. В частности, приедут Сергей Баженов и Наири Баргесян, которые в феврале этого года установили новый мировой рекорд, проведя полет длительностью более 34 часов», - поделился собеседник агентства.

Также ожидается участие президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло, пилотов из Еревана, Казани, Москвы, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы. Всего ожидается порядка 10 аэростатов.

Они пролетят над просторами Волги и Свияги. Более подробная информация размещена на сайте фестиваля. Мероприятие проводится при поддержке Госкомитета РТ по туризму.