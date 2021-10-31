В Зеленодольском районе Татарстана открылся школьный медиацентр

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана на Первом слете школьных СМИ принято решение об открытии школьного медиацентра. Участниками слета, прошедшего в местном Центре творчества, стали ученики десяти городских и четырех поселковых школ Зеленодольского района, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

«Во всех учебных заведениях есть свои медиаресурсы — сайты, аккаунты в Instagram, „ВКонтакте“, Tik-Tok, газеты, информационные стенды. У отдельных школ есть даже свои Telegram-каналы. Ребят объединила общая цель — создать информационную платформу, где будет размещаться контент о жизни школ», — рассказала агентству и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

Во время слета были сформированы медиаточки, которые будут работать в каждой школе, и выбраны руководители школьных редакций. Раз в неделю лидеры медиаточек будут собираться в Центре творчества для обсуждения актуальных тем и формирования новостной повестки.

«Для нас это большой шаг в области не только развития дополнительного образования, но и вовлечения детей и подростков в сферу медиа. В будущем это предполагает появление единой системы медиа района. Проект „Медиана“ реализуется при поддержке главы Зеленодольского муниципального района, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, материалы ребят мы публикуем на официальном сайте района, а также в группах социальных сетей», — добавила собеседница агентства.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

В конце каждого учебного года самая активная школьная редакция будет награждаться «МедиаКубком». Также специальный приз получит лучший автор контента.

Куратором нового медиапроекта назначен заместитель директора Центра творчества, создатель авторской школы журналистики Mediana Денис Анисимов.