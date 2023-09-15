В Зеленодольском районе Татарстана избрали глав сельских поселений

В поселках Васильево, Осиново и селе Большие Ключи состоялись сессии депутатов, на которых избрали новых глав поселений. По итогам голосования в Васильево главой стал Вячеслав Матвеев, в Осиново — Юрий Харинкин. В Больших Ключах назначена Ирина Шарифзянова, ранее она занимала должность замуководителя большеключинского исполкома.

Как уточняется в телеграм-канале пресс-службы муниципалитета, в работе сессий в самых крупных поселениях района принял участие глава муниципального образования Михаил Афанасьев. Он отметил, что территории непростые, здесь есть над чем работать.

«Мы взяли курс на развитие. Руководители имеют достойный опыт, большое желание работать и созидать. Депутаты единогласно поддержали кандидатуры», — прокомментировал назначения руководитель.

Кроме того, и.о. руководителя исполкома Осиново стал Марат Мирзаханов. С 2018 года он занимал должность заместителя директора Хозяйственного управления при Кабмине РТ.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома поселка Васильево назначена Анастасия Григорьева. Ее стаж в муниципальной службе составляет 20 лет.