В Зеленодольском районе открылся новый многофункциональный центр

В селе Кугушево в Зеленодольском районе Татарстана состоялось открытие нового МФЦ. Площадь здания составляет 650 кв. метров, в нем разместились Дом культуры, библиотека, концертный зал на 199 посадочных мест и исполком Кугушевского сельского поселения.

«На сегодняшний день в селе проживает 721 человек. Данный объект стал настоящим подарком для сельчан в преддверии Нового года», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Строительство МФЦ началось в прошлом году, в декабре. Сегодня это одноэтажное кирпичное здание с современной мебелью и музыкальным оборудованием. Спустя год в концертном зале собрались местные жители, ветераны культуры и школьники. Мероприятие также посетили заместитель министра экономики РТ Равиль Сиразеев, депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Концертную программу мероприятия представил Госансамбль песни и танца РТ.

«Сегодня мы открываем новый многофункциональный центр, строительство которого стало возможным благодаря поддержке Правительства республики, Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Этот проект получился во многом и потому, что здесь живут инициативные трудолюбивые люди, и мы не намерены останавливаться. В планах создание новых общественных пространств, парков и скверов. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой», — отметил Михаил Афанасьев.

Рядом с МФЦ оборудована новая спортивная площадка для местных ребят, где уже сегодня состоялся первый футбольный матч, а почетные гости вручили спортивный инвентарь.