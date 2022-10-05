Флешмоб ко Дню учителя запустили в соцсетях в Зеленодольском районе Татарстана

На фото Михаил Афанасьев / предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ.

Сегодня глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале разместил трогательное видео с фотографиями школьных времен под хештегом #ШкольныйЗеленодольск.

Как расскзали «Татар-информу» в пресс-службе района, на кадрах также присутствуют представители местной администрации: заместители главы Эльза Кадникова, Николай Бызин, руководитель исполкома района Ильяс Ганиев, замруководителя исполкома Александр Старостин и Денис Лулаков, руководитель пресс-службы Регина Чибрикова, руководители отделов молодежи, культуры, спорта и другие.

«Всех педагогов, ветеранов сферы образования поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Друзья, обязательно поздравьте сегодня своих педагогов, наставников, подаривших вам не просто знания, но и частичку своей души», — поздравил глава района.

Особые эмоции, как признаются сотрудники администрации, они испытали, когда готовили фото для видеоролика. «Перебирал фото, столько эмоций нахлынуло, воспоминаний! Вот я, мои друзья, учителя.. Как вчера было!» — отметил замруководителя исполкома Денис Лулаков.

«Всего лишь альбом с фотографиями школьных лет, а сквозь годы эти кадры становятся все более ценными. Каждый кадр — история», — говорит руководитель пресс-службы Регина Чибрикова.

Для главы района Михаила Афанасьева это особый праздник. Он из династии педагогов: отец был директором школы, мама — учителем математики. Пара познакомилась на августовской конференции педагогов.

Идею подхватили подписчики, в соцсетях зеленодольцы размещают фото и поздравления педагогов под хештегом #ШкольныйЗеленодольск.