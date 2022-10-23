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Экология
23 октября 2022  05:57
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе РТ высадили яблоневый «Сад доброты»

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В Зеленодольском районе РТ высадили яблоневый «Сад доброты»

150 саженцев яблони высадили сегодня участники благотворительной акции «Сад доброты» на территории коттеджного поселка в Зеленодольском районе. Всего было высажено четыре сорта яблонь — «Имрус», «Лоббо», «Московская грушевка» и «Коричнево-полосатый». В будущем площадь посадки планируется увеличить до 3 га, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

К благому делу сегодня присоединился глава района Михаил Афанасьев.

«Прекрасный благотворительный проект, недаром, сама природа сегодня благоволит нам. Люди приехали семьями, сам процесс посадки деревьев вместе с детьми — это очень ценно. Благодарю организаторов за инициативу», — сказал Афанасьев. 

Совместно с руководителем поселка Ильясом Гимадовым и руководителем Зеленодольского лесничества Наилем Абдуллиным глава муниципалитета высадил саженцы трех яблонь, украсив их символичными именными бирками.
Планируется, что яблоки будут реализовываться в благотворительных целях. 

Строительство коттеджного поселка вблизи села Большие Ключи началось в августе 2021 года. Здесь будут построены 1,2 тыс. домов, объекты социальной инфраструктуры, подъездные пути.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район
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