В Зеленодольском районе РТ высадили яблоневый «Сад доброты»

150 саженцев яблони высадили сегодня участники благотворительной акции «Сад доброты» на территории коттеджного поселка в Зеленодольском районе. Всего было высажено четыре сорта яблонь — «Имрус», «Лоббо», «Московская грушевка» и «Коричнево-полосатый». В будущем площадь посадки планируется увеличить до 3 га, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

К благому делу сегодня присоединился глава района Михаил Афанасьев.

«Прекрасный благотворительный проект, недаром, сама природа сегодня благоволит нам. Люди приехали семьями, сам процесс посадки деревьев вместе с детьми — это очень ценно. Благодарю организаторов за инициативу», — сказал Афанасьев.

Совместно с руководителем поселка Ильясом Гимадовым и руководителем Зеленодольского лесничества Наилем Абдуллиным глава муниципалитета высадил саженцы трех яблонь, украсив их символичными именными бирками.

Планируется, что яблоки будут реализовываться в благотворительных целях.

Строительство коттеджного поселка вблизи села Большие Ключи началось в августе 2021 года. Здесь будут построены 1,2 тыс. домов, объекты социальной инфраструктуры, подъездные пути.