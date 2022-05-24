news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
24 мая 2022  00:55
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе РТ возведены два новых жилых дома

news_top_970_100
В Зеленодольском районе РТ возведены два новых жилых дома

В Зеленодольском районе Татарстана Инспекция Госстройнадзора РТ проводит итоговые проверки двух многоквартирных домов в селе Новая Тура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Строительство пятиэтажных домов началось в декабре 2020 года. На сегодняшний день оба объекта находятся в высокой степени готовности. 

В каждом из домов имеется по 58 квартир общей площадью 2486,90 кв. метра.

При отсутствии замечаний со стороны инспекторов Западного территориального органа Инспекции ГСН РТ, застройщику будут выданы заключения о соответствии проектной документации.

Фото: Госстройнадзор РТ.

#зеленодольский муниципальный район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100