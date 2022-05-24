В Зеленодольском районе РТ возведены два новых жилых дома

В Зеленодольском районе Татарстана Инспекция Госстройнадзора РТ проводит итоговые проверки двух многоквартирных домов в селе Новая Тура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство пятиэтажных домов началось в декабре 2020 года. На сегодняшний день оба объекта находятся в высокой степени готовности.

В каждом из домов имеется по 58 квартир общей площадью 2486,90 кв. метра.

При отсутствии замечаний со стороны инспекторов Западного территориального органа Инспекции ГСН РТ, застройщику будут выданы заключения о соответствии проектной документации.