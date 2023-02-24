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Происшествия 24 февраля 2023 12:58

В Зеленодольском районе РТ водитель «Жигулей» погиб в лобовом столкновении с Hyundai

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Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана произошла смертельная авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

На 102-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск водитель «Жигулей», по предварительной информации, на высокой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#смертельное дтп #лобовое столкновение #Зеленодольский район РТ
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