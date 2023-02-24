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В Зеленодольском районе РТ водитель «Жигулей» погиб в лобовом столкновении с Hyundai
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Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана произошла смертельная авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
На 102-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск водитель «Жигулей», по предварительной информации, на высокой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.
В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии уточняются.
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