В Зеленодольском районе РТ создадут центры изучения родных языков

В Зеленодольском районе Татарстана создадут центры изучения родных языков. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.

«Отдельное внимание мы уделяем вопросам национального образования. Так, в ближайшее время планируем создать центры изучения родных языков», — сказал докладчик.

Афанасьев отметил, что в Зеленодольске такой центр появится в гимназии № 5, где обучаются 535 детей. В пригороде центром станет гимназия имени Гиматдинова в селе Осиново, где учится 420 детей.

«В Заволжской зоне изучение родных языков будет проходить при поддержке просветительского центра Каюма Насыри», — уточнил глава муниципалитета.

В Зеленодольском районе функционируют 96 образовательных организаций. В них обучаются 27 152 ребенка.