В Зеленодольском районе РТ создадут центры изучения родных языков
В Зеленодольском районе Татарстана создадут центры изучения родных языков. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.
«Отдельное внимание мы уделяем вопросам национального образования. Так, в ближайшее время планируем создать центры изучения родных языков», — сказал докладчик.
Афанасьев отметил, что в Зеленодольске такой центр появится в гимназии № 5, где обучаются 535 детей. В пригороде центром станет гимназия имени Гиматдинова в селе Осиново, где учится 420 детей.
«В Заволжской зоне изучение родных языков будет проходить при поддержке просветительского центра Каюма Насыри», — уточнил глава муниципалитета.
В Зеленодольском районе функционируют 96 образовательных организаций. В них обучаются 27 152 ребенка.