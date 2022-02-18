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Наука и образование
18 февраля 2022  11:34
Надежда Гордеева

В Зеленодольском районе РТ создадут центры изучения родных языков

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В Зеленодольском районе Татарстана создадут центры изучения родных языков. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.

«Отдельное внимание мы уделяем вопросам национального образования. Так, в ближайшее время планируем создать центры изучения родных языков», — сказал докладчик.

Афанасьев отметил, что в Зеленодольске такой центр появится в гимназии № 5, где обучаются 535 детей. В пригороде центром станет гимназия имени Гиматдинова в селе Осиново, где учится 420 детей. 

«В Заволжской зоне изучение родных языков будет проходить при поддержке просветительского центра Каюма Насыри», — уточнил глава муниципалитета.

В Зеленодольском районе функционируют 96 образовательных организаций. В них обучаются 27 152 ребенка.

#зеленодольский муниципальный район #родной язык
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