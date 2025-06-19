В Зеленодольском районе РТ приступили к ремонту 3,3 километра дороги по нацпроекту

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Зеленодольском районе Татарстана организован ремонт автомобильной дороги Нижние Вязовые – Станция Албаба на участке км 4,5 – км 7,9. Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

К данному моменту подрядчик, ООО «Автодорстрой», выполнил работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В дальнейшем дорожники уложат верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН на площади более 23 тыс. кв. метров и укрепят обочины асфальтогранулятом на площади более 9,5 тыс. кв. метров, а также нанесут дорожную разметку.

Всего в текущем году в Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет приведено в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог.

Напомним, комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.