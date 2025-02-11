В Зеленодольском районе РТ появится «город-курорт» на 10 тыс. жителей

Фото: ГК ТОЧНО

На прошедшем архитектурном форуме «Казаныш» группа компаний ТОЧНО представила макет нового проекта «Васильевский остров» на 88 гектаров. Застройщик реализует в Зеленодольском районе «город-курорт» на 10 тыс. жителей по принципам КРТ – с новыми кластерами, социальными и досуговыми инфраструктурными объектами.

В проекте «Васильевский остров», который возведут в Татарстане по механизмам комплексного развития территорий, предусмотрено собственное озеро. Команда застройщика презентовала макет проекта, который оценили глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь жилого комплекса составит 88 га – из них почти треть отведена под озеленение и благоустройство. Для реализации проекта выбрана уникальная локация – он станет продолжением заповедного памятника природы «Ильинская балка». На территории предусмотрены 9 кварталов – 64 дома попеременной высотности 6-14 этажей. Он рассчитан на 10 тыс. жителей, а коммерческая концепция обеспечит 4 тыс. рабочих мест.

Фото: ГК ТОЧНО

В жилом комплексе построят социальный кластер площадью 5,6 га: школу на 1 224 места, два детских сада по 340 мест, детскую и взрослую поликлинику, а также фитнес-клуб с акватермальным комплексом.

Директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха отметила, что главной отличительной чертой проекта станет собственное озеро, вокруг которого застройщик сконцентрирует курортную инфраструктуру: пляж, прокатную станцию, ресторанный кластер и ярморочную площадь. В зимнее время года озеро трансформируется в каток и станет главной праздничной локацией жилого комплекса.

Также девелопер построит в Казани жилой комплекс «Кадерле». Суммарно в проекты инвестируют более 300 млрд рублей.

Фото: ГК ТОЧНО

«Получили достойную оценку руководства республики. Считаю, что их реализация может быть успешна только при общем взгляде и четком взаимодействии власти и бизнеса. Осознаем ответственность и благодарим за оказанное доверие и возможность присутствовать в Татарстане», – отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.