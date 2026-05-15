В Зеленодольском районе РТ построят реабилитационный центр за 2 млрд рублей

В Зеленодольском районе РТ построят реабилитационный центр. Объем инвестиций составляет 2 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Я лично подписала соглашение о реализации инвестпроекта в Татарстане по строительству медицинского центра. Думаю, что мы этот проект реализуем в ближайшие три года», – рассказала она.

Кроме того, по словам Минуллиной, на площадке форума подписано соглашение о строительстве трехзвездочного отеля возле «Казань Экспо».

«С учетом круглогодичного потока гостей у нас не хватает гостиничного фонда. Поэтому уверенность в окупаемости есть. Объем инвестиций – 1 млрд рублей. Отель на 130 номеров», – отметила она.

До начала «КазаньФорума» к подписанию было заявлено 116 соглашений в разных отраслях, подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития.

«Очень много официальных делегаций в этом году прибыли на форум в большом составе. Например, делегация Египта состоит из четырех министров, Мали – из восьми. Это говорит о том, что интерес к этой площадке растет», – заключила она.